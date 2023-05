Unidade do Sebrae Móvel realiza atendimento gratuito no Centro

A Unidade do Sebrae Móvel irá realizar atendimento gratuito na segunda e terça, dias 22 e 23, das 9 às 17 horas no coworking da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na Praça Comendador Müller, em frente da Biblioteca Municipal. O evento é organizado pelo Sebrae com a parceria da Acia e Sicoob Acicred. Desta vez, a Central de Estágios da entidade estará recebendo currículos de estudantes de cursos técnicos e superiores.

O atendimento de modo geral é voltado para as pessoas físicas e jurídicas. O serviço do Sebrae irá orientar sobre formalização, consultoria, inovação, gestão de negócios e orientação ao crédito. No caso da Sicoob os interessados poderão obter informações sobre empréstimos com taxas competitivas de juros, linhas de aplicações financeiras, microcrédito e capital de giro.

LEIA TAMBÉM: Micro franquia contrata faxineiras na região

A Central de Estágios da Acia estará no local para receber currículos de estudantes de cursos técnico e superior que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Até o momento as vagas disponíveis são para recepção, assistente administrativo, consultor comercial, repositor e operador de caixa.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento