A secretaria de saúde de Santa Bárbara d’Oeste morreu na noite deste domingo aos 48 anos. Lucimeire Rocha estava internada na Unimed e a causa da morte não foi divulgada.

O velório acontece das 12h30 as 15h30 no velório Berto Lira e o enterro será no Cemitério da Paz, ambos em Santa Bárbara d’Oeste.

