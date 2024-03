Secretário de Nova Odessa morre após acidente com o prefeito Leitinho

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Eduardo Luiz da Silva Mota, morreu na noite desta segunda-feira (25) após sofrer um grave acidente na Rodovia dos Bandeirantes, no Jardim Novo Horizonte, em Hortolândia.

Mota dirigia um veículo, onde também estava o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, quando um grupo de cavalos invadiu a pista e entrou na frente do carro. Ambos retornavam de um compromisso em São Paulo.

O secretário e o prefeito receberam atendimento médico no local, mas Mota não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, assessores de Leitinho postaram uma nota de pesar oficial. O prefeito segue internado no Hospital Estadual de Sumaré.

NOTA DE PESAR E ATUALIZAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE

O Prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) vem a público lamentar profundamente e pedir orações pela trágica morte do amigo Eduardo Mota, nesta segunda-feira (25/03), em um gravíssimo acidente múltiplo na altura do km 109 da Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia.

O prefeito segue internado no HES (Hospital Estadual de Sumaré), em estado estável e já fora de perigo, apesar das escoriações que sofreu. Ele passa por exames e avaliação médica, e é acompanhado pela filha Beatriz e outros amigos e assessores.

Mota dirigia o veículo oficial em que ambos estavam retornando de São Paulo para Nova Odessa quando, por volta das 21h15, um grupo de cavalos soltos atravessou a rodovia.

Dois carros e dois caminhões atingiram ao menos dois dos cavalos, entre eles o Toyota Corolla da Prefeitura de Nova Odessa. Ninguém mais se feriu no gravíssimo acidente. Mota foi declarado morto pelos socorristas do SAMU ainda no local. Atuaram também na ocorrência a PMR e a AutoBAn.

Abalado, mas consciente, o prefeito Leitinho determinou luto oficial de 3 dias na cidade, e pediu que todos rezassem pelo amigo.

O empresário, comunicador e secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa, Eduardo Luís da Silva Mota, tinha 68 anos e deixa filhos e netos, além de uma legião de amigos.

O prefeito Leitinho, o Vice-Prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), toda a equipe da Prefeitura de Nova Odessa e toda a comunidade novaodessense externam seus pesares à família e amigos de Eduardo Mota.

Informações sobre seu velório e sepultamento do secretário serão divulgadas assim que disponíveis.

