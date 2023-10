Seis exercícios de baixo impacto indicado para idosos

eliminar problemas de saúde. Não importa a idade, mas logicamente que, para pessoas com mais de 60 anos, a prática de exercícios físicos aumenta a qualidade de vida, trazendo vantagens para o corpo e a mente. Mas nem todos os exercícios têm o mesmo efeito e alguns podem não ser indicados – em alguns casos, sendo, inclusive, perigosos para a saúde dos mais velhos.

“O idoso que pratica exercício físico é visivelmente mais feliz e ativo, além disso, a prática regular combate a depressão, devido ao aumento da produção de hormônios que dão uma sensação de bem-estar. Isso resulta em uma melhoria na autoestima e na prevenção do sedentarismo, algo bastante comum nessa fase da vida e que é a causa de inúmeras doenças, incluindo cardíacas e neurológicas. Dessa forma, o exercício físico não só reduz o risco de doenças relacionadas à falta de atividade física, mas também melhora a memória”, explica o professor de Educação Física do SPA Estância do Lago, Maurício Silva.

Já a professora de Educação Física Tatiana Welche lembra que a prática de exercícios físicos na terceira idade desempenha um papel fundamental na autonomia. “O exercício físico contribui para que o idoso alcance benefícios como a força, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade, em vista que essas capacidades físicas tendem a diminuir ao longo do tempo. Além disso, com a prática regular de exercícios, o idoso consegue se manter autônomo em suas atividades diárias, bem como desfrutar de benefícios sociais, como a participação em atividades de grupos e recreativas.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os especialistas selecionaram seis exercícios de baixo impacto indicados para idosos. Eles ressaltam que todo exercício físico, principalmente na terceira idade, deve ser orientado e adaptado conforme a necessidade de cada pessoa.

Pilates – com o foco na percepção corporal, estimula a pessoa idosa, por meio da respiração, a reconhecer e identificar o movimento do corpo, controlando os músculos envolvidos no movimento. Além disso, a aula não tem impacto e nem sobrecarga de peso, sendo ideal para que idosos iniciem uma atividade física regular ou mantenham a saúde física.

Mix Tabata, funcional e o HIIT – são métodos de exercícios e movimentos adaptados, sendo possível incluir movimentos similares aos do dia a dia da pessoa idosa, como subir uma escada, pegar algo em um local alto, abaixar ao pegar o “netinho” no chão, entre outros. Além do mais, por se tratarem de exercícios alternados por segmentos, ou seja, alternando as regiões corporais (membros superiores e inferiores), é possível descansar os membros musculares, evitando a fadiga. Também devido à oscilação da frequência cardíaca, o corpo passa por uma série de adaptações, promovendo o fortalecimento do coração e a melhora da circulação sanguínea.

Hidroginástica – é possível realizar os exercícios de forma adaptada. No entanto, por se tratarem de aulas diferentes, podem gerar preocupação para as pessoas da terceira idade. Por isso, esses exercícios devem sempre contar com a orientação necessária e individualizada para cada pessoa. Os alunos são capazes de realizar diversas atividades na água de acordo com suas limitações. o ambiente aquático tem a vantagem de trabalhar a força apenas com a pressão da água, sem necessitar de pesos. Além disso, a água reduz o impacto dos movimentos, o que é uma vantagem a mais para os mais velhos.

Cadeira Mix – aula desenvolvida na cadeira que possibilita a execução segura dos exercícios para os idosos, tanto os localizados como os aeróbicos de baixo impacto. É ideal para idosos com limitações no equilíbrio e nas articulações.

Dança localizada – é a combinação da dança com os exercícios de força em uma série após a outra. Ideal para os idosos que desejam perder peso, não gostam ou não têm o hábito de exercício com peso, mas são amantes da dança.

Circuitrilha – uma mistura de caminhada com exercício funcional. Em cada parada da caminhada, o profissional de Educação Física executa uma série de exercícios pré-definidos e adaptados para a condição do idoso. Isso contribui para melhorar o sistema cardiovascular, fortalecer músculos e articulações, sendo ideal para os amantes de caminhadas.