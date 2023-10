Um policial militar (PM) de Americana (Cabo Lopes) que fazia atividade delegada na região da Sé, em São Paulo, realizou, juntamente com outro policial (Soldado Setto), um parto de emergência num apartamento. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com informações da polícia, uma menina de 11 anos abordou os policiais e informou que uma vizinha prédio em que morava estava em trabalho de parto. Ao chegar ao local os policiais encontraram a mulher com a criança já coroada.

Com luvas cirúrgicas, os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros e fizeram o parto do bebê, um menino. Além de solicitar apoio do resgate do Corpo de Bombeiros.

Após o parto, os PMs amarraram um pedaço de barbante limpo no cordão umbilical para evitar infecções no bebê e na mãe e o cobriram com um lençol limpo para manter aquecido até a chegada do resgate.

A mãe e o recém nascido foram levados à Santa Casa pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

