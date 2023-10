Chuva prevalece durante a semana na região; veja a previsão

A chuva deve dar as caras todos dos dias dessa semana em Americana e região. Segundo o Climatempo, há pancadas previstas para segunda, terça e quarta-feira, quinta chuva forte e sexta-feira chuva passageira. Veja a previsão completa:

SEGUNDA-FEIRA

MÍNIMA 19ºc MÁXIMA 28ºc

Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilidade de arco-íris.

TERÇA-FEIRA

MÍNIMA 17ºc MÁCIMA 28ºc

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Alta probabilidade de arco-íris.

QUARTA-FEIRA

MÍNIMA 19ºc máxima 31ºc

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilidade de arco-íris.

QUINTA-FEIRA

MÍNIMA 20ºc MÁXIMA 28ºc

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite chuva diminui a intensidade, mas não para. Não há probabilidade de arco-íris.

SEXTA-FEIRA

MÍNIMA 18ºc MÁXIMA 31ºc

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Alta probabilidade de arco-íris.

