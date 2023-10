Americana está entre as 192 cidades participantes da 85ª edição dos Jogos Abertos

do Interior “Horácio Baby Barioni”, que este ano acontece em São José do Rio Preto. A maior competição poliesportiva da América Latina começa nesta segunda-feira (2) e vai até o dia 14 de outubro.

Leia + Sobre todos os Esportes

Das 28 modalidades disputadas, Americana terá representantes em dez: malha misto, karatê feminino, biribol masculino, natação masculina e feminina, basquete feminino livre, atletismo masculino e feminino, handebol feminino livre, badminton masculino livre, futebol masculino sub-20 e damas masculino e feminino.

Ao todo, mais de oito mil atletas estarão presentes no evento, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Esportes. Os americanenses iniciam as disputas na quarta-feira (4), com a equipe de malha, que será a primeira a viajar para Rio Preto. As delegações ficarão alojadas em 40 escolas municipais e 35 estaduais, e as provas serão realizadas em 26 locais.

“É uma grande felicidade para Americana estar presente em mais uma edição dos Jogos Abertos, essa competição tão tradicional do nosso estado. Teremos uma delegação muito qualificada, entre atletas, comissão técnica e demais componentes, e as expectativas são ótimas. Desejamos muita sorte a todos os nossos representantes e estaremos na torcida”, afirma o secretário de Esportes, Marcio Leal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP