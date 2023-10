O prefeito de Americana Chico Sardelli foi absolvido pela 7ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo de uma Ação Civil de Improbidade Administrativa – Enriquecimento ilícito movida pelo Ministério Público. A ação foi dada como improcedente neste sábado (30).

A ação do MP foi baseada em delações de funcionários do grupo CCR e indicava que Chico teria recebido R$100 mil para campanha eleitoral em 2013. Chico sempre negou que tivesse recebido a quantia. Chico chegou a ter uma quantia bloqueada em suas contas, que agora deverá ser liberada.

LEIA TAMBÉM: Sardelli vai a Brasília atrás de verbas e é recebido por Alckmin

Na decisão, A juíza Dra. Adriana Del Compari Maia da Cunha afirma que “as declarações das testemunhas somadas aos documentos que contêm oitivas em âmbito em inquérito civil não são suficientes para a demonstração do ato de improbidade fundado no artigo 9º, I, da Lei 8.429/92“.

Em nota, o prefeito afirmou que sempre esteve tranquilo. “Sempre estive absolutamente tranquilo quanto a essa ação, pois nunca cometi nenhuma irregularidade. É de se lamentar que ações como essa costumem surgir em períodos eleitorais, mas felizmente a justiça foi feita e ficou comprovada a minha inocência. Sigo tranquilo e motivado a continuar trabalhando muito por Americana”, disse.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP