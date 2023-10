A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) participará da 35ª edição da Festa das Nações da cidade, que ocorre de 6 a 8 de outubro, na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura Municipal. Este ano, a AAANO tem como missão bater o recorde de vendas de 1500 Cebolas Australianas, prato sucesso de público desde 2015, ano que a associação entrou para a festividade.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, o time de voluntários está empenhado em bater esse recorde. “A Cebola Australiana já é um sucesso na cidade. Anualmente, desde a nossa primeira participação, vendemos uma média de 200 cebolas por edição e queremos aumentar cada vez mais. Tragam os amigos, a família e façam uma combinação incrível: um prato maravilhoso com sabor de solidariedade”, comenta.

Este ano, cada Cebola Australiana vendida terá sua venda revertida para novos projetos da AAANO, que visa ampliar a visibilidade da causa animal em toda a cidade. “Vamos investir em formas de conscientização para que Nova Odessa caminhe rumo à diminuição de animais abandonados, fim dos maus-tratos e campanhas de adoção dos cães e gatos da AAANO. Por isso, contamos com o público para nos ajudar a bater este recorde de 1500 cebolas vendidas nesses nove anos de evento”, finaliza Pinotti.

Para saber mais sobre o evento, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

35ª – Festa das Nações de Nova Odessa – Cebola Australiana da AAANO

Data: 6 a 8 de outubro de 2023 – das 17h às 23h

Local: Praça dos Três Poderes – Av. João Pessoa – Centro, Nova Odessa – SP, 13460-000.

