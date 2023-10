O novo shopping que está sendo construído em Americana, o Americana Mall, terá menos vagas de estacionamento do que o Tivoli Shopping, a princípio. Hoje, o movimento do Tivoli indica que há uma necessidade do aumento das vagas de estacionamento, o que, segundo informações levantadas pelo NM, já está em estudo pelo estabelecimento.

Atualmente, o Tivoli conta com 1509 vagas enquanto o Americana Mall está previsto para abrigar 900 veículos. O número do novo espaço é relativamente pequeno levando em considerações suas medidas, número de lojas e serviços que deverão ser prestados no local.

De acordo com os sites dos estabelecimentos comerciais, o shopping de Americana, que deve ser inaugurado em setembro de 2024, é maior que o Tivoli. O Americana Mall possui 28 mil m² de ABL (área brutal locável) enquanto o Tivoli tem pouco mais de 25 mil m² de ABL.

A título de comparação do número de vagas de estacionamento, o Tivoli também tem 142 lojas, pouco mais do que o Americana Mall, que contará com 120. Além disso, o Americana Mall terá uma sala de cinema a mais do que o Tivoli, que conta com 4 salas enquanto o Americana Mall terá 5.

O valor do estacionamento do Americana Mall ainda não foi divulgado. No Tivoli, hoje é cobrado R$10 por até 3 horas de permanência.

