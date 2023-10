Ar-condicionado aumenta R$100 na conta de luz

O ar-condicionado é o aparelho que mais pesa na conta de luz,

de acordo com a empresa Frigelar, após levantamento de dados produzido pela Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). Um modelo Split de 12.000 BTUs, por exemplo, usado por oito horas diárias em 30 dias, representa um consumo médio de 193,8 kWh (quilowatt-hora).

Em seguida vem o chuveiro elétrico, mas com um diferencial muito significativo: o tempo de uso. Enquanto o ar-condicionado fica ligado por várias horas, o chuveiro é utilizado por apenas alguns minutos. O balanço do Procel considera um uso diário de 32 minutos durante 30 dias. O resultado é um consumo médio de 88 kWh.

Sendo assim, é natural que as pessoas fiquem apreensivas antes de adquirir um sistema de refrigeração. Segundo Renato Kubaszewski, representante da Frigelar, empresa de ar-condicionado, é preciso levar em consideração diversos aspectos na hora da compra pensando no futuro.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“Para economizar com o seu aparelho, considere a maior eficiência energética, segundo o Inmetro, a tecnologia inverter, a potência de BTUs adequada ao ambiente e uma instalação profissional”, afirma o Kubaszewski.

Características do ar-condicionado que influenciam o consumo energético

O consumo de energia do seu aparelho é definido pelo esforço de potência que ele necessita para climatizar o ambiente de acordo com a temperatura desejada. Quanto maior a exigência, mais energia ele irá consumir.

Além disso, o aparelho possui algumas características que podem influenciar diretamente no gasto energético.

Modelo (categoria)

Os principais modelos disponíveis no mercado hoje em dia são o Split (piso teto e high wall) e janela, que, no geral, é a categoria mais econômica. “Com os avanços tecnológicos, os fabricantes têm criado modelos que consomem menos energia, poupando o seu bolso e contribuindo para um planeta mais sustentável”, completa Renato.

Tecnologia

O sistema de um ar-condicionado pode seguir duas tecnologias: convencional e Inverter.

De forma resumida, equipamentos convencionais contam com ventiladores que absorvem o ar que passa pelo conversor e depois retornam para o ambiente. O compressor é acionado cada vez que a temperatura muda, causando um consumo energético maior.

Já o ar-condicionado Inverter funciona de maneira ininterrupta, ou seja, o compressor não desliga. Apesar disso, funciona com maior estabilidade, com menos potência e atinge a temperatura selecionada mais rápido. Ao evitar picos de energia, o consumo é menor.

“Os aparelhos inverter podem ser até 60% mais econômicos do que os convencionais. E alguns novos modelos chegam até 77% de economia, que é o caso da linha WindFree, da Samsung”, explica o especialista.

BTUs

Os BTUs (British Thermal Units) são indicadores de adequação do aparelho para cada ambiente. Para determinar a quantidade certa, é preciso considerar o tamanho do espaço, quantidade de pessoas que devem habitar o cômodo e a presença de sol.

Calculando os metros quadrados, é preciso multiplicar o comprimento pela largura do espaço

Os metros quadrados devem ser multiplicados por 600 caso haja pouco/nenhum contato com o sol ou por 800 se a região for quente ou tiver muita exposição solar

Para cada pessoa que habitar o ambiente, deve-se somar 600 a partir da segunda

Veja o exemplo:

João quer colocar um ar-condicionado em uma sala de 12 metros quadrados. É comum que cinco pessoas fiquem no cômodo, que sempre bate sol. O cálculo é: (12 x 800) + 600 + 600 + 600 + 600 = 12.000

Ou seja, João deve comprar um ar-condicionado de 12.000 BTUs para que a sua sala seja refrigerada corretamente.

Potência (watts/kWh)

Como existe uma grande variedade de tipos de ar-condicionado, o consumo mensal energético varia de 129 a 679 kWh, segundo a Enetec Consultoria em Engenharia Elétrica da UnB (Universidade de Brasília).

Essa informação pode ser encontrada nas especificações de cada produto (manual ou etiqueta) e na tabela de eficiência energética do Selo Procel. As melhores opções são aparelhos de classificação A, que são mais econômicos, mas é importante notar que a quantidade de watts depende do modelo e dos BTUs.

Consumo de energia: fatores externos

Além dos elementos que envolvem o próprio ar-condicionado, fatores externos também contribuem para o valor final da conta de luz.

Tempo de uso (horas e dias)

Obviamente, o tempo de uso do ar-condicionado é algo determinante. Quantas horas fica ligado por dia e quantos dias por mês é utilizado são coisas a serem levadas em conta.

Valor do kWh

Cada empresa de energia elétrica segue uma precificação, assim como cada região do país.

Essa informação geralmente fica registrada na conta de luz. Caso isso não seja encontrado ou se surgirem dúvidas, é recomendado entrar em contato com a distribuidora de energia.

Como calcular o consumo do ar-condicionado?

Para saber qual o consumo mensal de um ar-condicionado, siga o cálculo:

(média de horas diárias que o aparelho fica ligado x média de dias que o aparelho é utilizado) x potência do aparelho (watts) x tarifa de energia / 1000

Vamos supor que João utilize seu ar-condicionado de 12.000 BTUs por oito horas diárias, 30 dias por mês. O equipamento tem potência de 1100 watts e a região onde mora cobra R$ 0,65 por kWh. O cálculo é (8 x 30) x 1100 x 0,65 / 1000 = 171,6.

Ou seja, o aparelho de João consome, em média, 171,6 kWh por mês.

Como calcular o gasto do ar-condicionado na conta de luz?

Agora é o momento de calcular quanto João gasta na conta de luz apenas com o ar-condicionado.

Já sabemos que ele usa o sistema de refrigeração 8 horas por dia, 30 dias por mês, e que seu consumo energético mensal é de 171,6 kWh. Lembrando que o valor do kWh do endereço em que ele mora é de R$ 0,65.

Para descobrir o valor em reais, basta multiplicar os kWh mensais pela tarifa de energia. Seguindo o exemplo, 171,6 x 0,65 = 111,54.

João gasta com o ar-condicionado, portanto, a média mensal de R$ 111,54.

Veja a seguir uma tabela com estimativas de valores para que você saiba o que esperar e como economizar energia com ar-condicionado:

BTUs WATTS HORAS DIAS kWh/MÊS TARIFA VALOR 7.500 678 8 30 105,7 R$ 0,65 R$ 68,7 10.000 963 8 30 150 R$ 0,65 R$ 97,5 12.000 1100 8 30 171,6 R$ 0,65 R$ 111,54 15.000 1369 8 30 213,5 R$ 0,65 R$ 138,77 18.000 1720 8 30 268 R$ 0,65 R$ 174,2

Os valores são simbólicos e seguem a tarifa de R$ 0,65 e o consumo de oito horas por 30 dias dos exemplos mostrados anteriormente, mas já dão certa noção sobre o que pode chegar na conta de luz.