O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 8 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são exclusivas para pessoas moradoras da cidade e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta segunda-feira (02/10) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência. (1 vaga)

ATENDENTE/BALCONISTA – Para trabalhar em padaria. (1 vaga)

AUXILIAR DE CLASSE – Estar cursando ou ter concluído pedagogia. (1 vaga)

BALCONISTA DE SORVETERIA – Feminino, maior de 35 anos, com disponibilidade aos finais de semana. (1 vaga)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para academia. (1 vaga)

RECEPCIONISTA/VENDAS – Maior de 25 anos, para trabalhar em academia. (2 vagas)

VENDEDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – Masculino, para atendimento em balcão, não necessita experiência, apenas vontade de aprender. (1 vaga)

