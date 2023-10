Pai da Motociata, Jackson Vilar está criticando

apoiadores do ex-presidente em suas redes sociais. Vilar é o criador do evento “Acelera para Cristo”. Ele disse que Bolsonaro “nunca foi cristão”. Ele ficou ligado a dois nomes na região. No ano passado, ele esteve com o empresário Ricardo Molina (Republicanos) na vinda do ex-presidente para Americana.

Este ano, ele se aproximou do ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza, que deixou o PSDB e migrou para o PL de Bolsonaro.

O empresário Jackson Vilar, organizador de motociatas com Jair Bolsonaro em São Paulo, rompeu com o ex-presidente e tem se dedicado a criticar bolsonaristas em suas redes sociais. Agora ele quer organizar um passeio de moto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Vilar afirmou que enviou um e-mail para a Presidência da República convidando Lula e Alckmin para a motociata que ele pretende organizar em 2024. O empresário diz que o evento não tem vínculo partidário e que deixou de apoiar Bolsonaro por conta das “mentiras dele”. — A verdade está aparecendo. Bolsonaro nunca foi cristão. Enganou a todos, principalmente os evangélicos. Mas agora estão acordando — declarou.

