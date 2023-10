Ranking traz jogadores mais populares do Brasileiro

No Campeonato Brasileiro recheado de jogadores estrangeiros

de renome, é um jogador nascido e criado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, o mais popular de todos nas redes sociais. E outro, de apenas 17 anos, o mais buscado no Google mundial nos últimos 12 meses. Levantamento do Torcedores.com mostra Marcelo, do Fluminense, e Endrick, do Palmeiras, como os grandes destaques no teste de popularidade.

Metodologia

Foi levantado o número de seguidores no Instagram de 70 jogadores em atuação no Campeonato Brasileiro, referente ao dia 21 de setembro. Além disso, a pesquisa mapeou, entre esses 70 jogadores, aqueles que foram mais vezes alvo de buscas no Google em 195 países. Eliminando os países com resultados inconclusivos ou indisponíveis, sobraram 119 países contabilizados na pesquisa.

Marcelo acima de todos

O lateral-esquerdo do Fluminense lidera o ranking global de seguidores no Campeonato Brasileiro. São 65,4 milhões de seguidores, fruto de uma das carreiras mais vitoriosas da história. É um dos maiores ídolos do Real Madrid e disputou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira. Por uma década, foi considerado o melhor jogador do mundo na posição.

Imediatamente atrás dele estão dois nomes de peso. James Rodríguez, colombiano que foi destaque na Copa de 2014 e que defendeu na Europa Porto, Real Madrid e Bayern de Munique, possui 51,9 milhões de seguidores. Pesa para isso também o sucesso que faz com a torcida feminina. Hoje, ele tenta se firmar com a camisa do São Paulo.

Em terceiro, está Luis Suárez, que já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo e que fez história com as camisas de Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. Um dos jogadores mais talentosos e carismáticos de sua geração, tem 47,7 milhões de seguidores ao redor do mundo, popularidade que atualmente empresta ao Grêmio.

Chama a atenção também no top-10 a forte presença de jogadores do Flamengo, time com maior torcida do país. Entre os dez com mais seguidores no Instagram, cinco são rubro-negros. David Luiz, que teve carreira internacional de peso, com passagens por Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, é o quarto jogador do Brasileirão com mais seguidores, 24,5 milhões. Completa o quinteto rubro-negro, na ordem, Gabigol (11,2 milhões), Arrascaeta (7,2 milhões), Pedro (6,6 milhões) e Filipe Luis (6,1 milhões).

Dois de São Paulo e Vasco entre estrangeiros

Ao se considerar apenas os jogadores estrangeiros, James Rodriguez (São Paulo), Luis Suárez (Grêmio) e Arturo Vidal (Athletico) formam o top-3 do Campeonato Brasileiro. Mas na edição repleta de craques com história no futebol internacional, dois times se destacam por chamarem muita atenção de torcedores e da mídia internacional.

O próprio São Paulo é um deles, que conta com o argentino Calleri, além do próprio Rodríguez. O artilheiro é o nono estrangeiro do Brasileiro com mais seguidores no Instagram.

Já o Vasco entrou no radar da França depois de contratar Payet, ídolo do time com maior torcida no país, o Olympique de Marselha. Além disso, conta com o chileno Medel, que além de ser referência no país de origem, teve carreira sólida na Europa, jogando na Espanha, na Inglaterra, na Itália e na Turquia.

Completa o trio o Coritiba, que contratou o argelino Slimani e o espanhol Jesé Rodriguez. Ambos também aparecem entre os dez estrangeiros com mais seguidores no Instagram.

Endrick rouba a cena

Outro destaque do levantamento dos jogadores mais populares do Campeonato Brasileiro é o atacante Endrick, do Palmeiras. Com apenas 17 anos, é o jogador sub-23 com mais seguidores no Instagram: 3,9 milhões.

Mais do que isso, ao ser apurado que jogador em atuação no Campeonato Brasileiro foi o mais buscado no Google ao redor do mundo nos últimos 12 meses, o atacante do Palmeiras aparece à frente de qualquer outro, jovem ou veterano.

Ele foi o mais buscado em 102 de 119 países. Deve-se a isso o destaque que a joia brasileira recebe desde as categorias de base e que atingiu repercussão global desde que foi contratado pelo Real Madrid, em dezembro de 2022.