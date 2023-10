DAE conserta rede de esgoto no Romano

Conjunto Roberto Romano. O DAE (Departamento de Água e Esgoto)

de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da equipe operacional, trabalhou nesta segunda-feira (2) no reparo de um trecho da rede coletora de esgoto na Rua Vitorio Freguglia, no conjunto habitacional.

Instalada a quatro metros de profundidade, a tubulação antiga de manilha se rompeu com o tempo e foi substituída por uma nova de PVC, compreendendo um trecho de cinco metros.

A manutenção corretiva ocorreu devido à ação do caminhão hidrojato que, periodicamente, realiza as manutenções preventivas de limpeza e desobstrução de redes de esgoto por meio dos poços de visita (PV) espalhados pelo município, possibilitando identificar pontos de redes danificados. Todo o esgoto coletado do Romano é afastado para ser tratado na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos I.

