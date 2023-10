Festa surpresa 15 Anos ESPECIAL

Na noite da última sexta-feira a jovem Raquel foi surpreendida com uma festa surpresa, comemorando a chegada dos seus 15 aninhos.

Grupo de Amigos voluntarios e Pernas da Alegria, promoveram a festa surpresa, que era um sonho da Mãe Adenilta Ferreira .

Raquel Ferreira, moradora do bairro Praia Azul, na cidade de Americana.

A mãe da jovem( Adenilta Ferreira conhecida como Ninha ), cuida sozinha dos filhos ( Raquel, com deficiência de atrofia celebral, e do Rafael, com síndrome down.

Diante dessa história comovente, Amigos e voluntários do Instituto Pernas da Alegria realizaram a festa, onde Sami Rico, cantou e dançou com a princesa da noite…

Voluntários, que promoveram a festa surpresa:

-Salão Cal Prajo

-Buffet 100 % Caipira

– Cerimonial Fatima Furlan

– Decoração Sonia Konkist

– Fotos Pirilampos

– KM Aços Inoxidáveis

– Doces Wagner Nascimento

– Topo Bolos Sandra Maia

– Inspetor Corassari

– Segurança JR

– Som DJ Diego UPdrinks

– Vestidos 3 em 1 Confecção

– Beleza Nill Hair

-Joelson Vieira Conservatorio

– Ariane Manicure

– Equipe Pernas da Alegria

” Mae da Raquel ficou muito emocinada quando chegou com Raquel na festa e viu tudo muito radiante , ela disse , nunca imaginei nem nos sonhos minha filha ter uma festa assim ” , Raquel expressava todo o momento risos e que estava feliz .

” Nao existe limite para nossos Sonhos ,basta acreditar” ( Lilica Amancio)

