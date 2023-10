Cantora Simone Mendes emplaca três músicas do projeto Cintilante entre as mais executadas

Simone Mendes acaba de conquistar mais uma expressiva marca na carreira! Nesta segunda-feira (2) a cantora alcançou a 41° posição no Spotify! Emocionada, a sertaneja comemora “me sinto tão abraçada e amada por todos meus fãs, que eu não sei nem como agradecer tamanho carinho. Muito obrigada por viverem esse sonho comigo!”.

Com 10 milhões de ouvintes na plataforma, esse numerosa quantidade de fãs resulta do sucesso do álbum Cintilante, encabeçado pelo megahit Erro Gostoso (188 milhões de plays), uma das canções mais executadas da principal plataforma de streaming no Brasil.

André Fernandes esgota ingressos em Porto Alegre e Curitiba com ‘Tour Milagres’

Depois de lotar datas no estado de São Paulo, turnê passa pelo sul do país emocionando público, que já pede por novos shows pela região

A ‘Tour Milagres’ é um sucesso incontestável! Desde que saiu em turnê, André Fernandes – pastor, palestrante e autor – vem atingindo um marco histórico: esgotar todos os ingressos das casas de show por onde passou. O motivo? André tem o dom de compartilhar a palavra de Deus com uma linguagem simples e acessível, e está cumprindo sua missão! Afinal, basta acompanhar as redes sociais do palestrante para descobrir que milhares de pessoas afirmam terem sido curadas pelos discursos do pastor ao assisti-lo apresentar seu novo espetáculo.

O show – que já teve ingressos esgotados em duas sessões em Campinas (interior de São Paulo), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR) – agora se prepara para chegar ao Rio de Janeiro. O evento, que conta com muita música e louvor, acontece no dia 02 de novembro, às 21h, no Qualistage, uma das maiores casas de espetáculo da América do Sul que fica localizada na Barra da Tijuca.

Após passar pela capital fluminense, André ainda se apresentará em Manaus (09/11), Recife (24/11), Ribeirão Preto, em São Paulo (07/12), e – mais uma vez – promete impactar milhares de seguidores com conteúdos relacionados a fé, ansiedade, depressão, propósito de vida pessoal e com Deus.

Com escala mais intimista e exclusiva, a ‘Tour Milagres’ vem sendo um sucesso ainda maior que seu último show, a ‘Cruzada Incendiários’. O evento em questão recebeu aproximadamente 150 mil inscrições no momento em que o pastor anunciou a turnê nas redes sociais. Referência no segmento de desenvolvimento humano nas redes sociais, o pastor soma mais de 2.2 milhões de seguidores no Instagram e 1,2 milhão de inscritos em seu canal no YouTube com mais de 60 milhões de visualizações. Nas plataformas de áudio, apresenta o podcast de espiritualidade mais ouvido do Brasil! Casado com Quézia Cádimo há mais de 13 anos e pai de três filhos (Cecília, Benício e Chloe), André Fernandes é pastor sênior da Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville (SP). É autor do best seller A Resposta que Você Precisa e livros como Evangelho Sem Filtro, Três Dias no Barco e Manifesto.