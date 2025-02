Seleção para 60 vagas de operador de caixa esta quarta; salário R$ 1,9 mil

O Cuca recebe, nesta quarta-feira (12), das 9h às 11h, um processo seletivo da Drogaria Todo Dia para o preenchimento de 60 vagas de operador de caixa.

Os interessados precisam ir ao (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) ser maiores de 18 anos, ter ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Não é necessária experiência prévia na função. No dia da seleção, o candidato deve levar um currículo impresso.

Salário do operador de caixa

A empresa oferece salário de R$ 1.863,00 e benefícios como vale-transporte, vale-refeição e convênios médico, odontológico e com farmácia.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana ajudará a empresa com a cessão do espaço para a realização da seleção dos candidatos. É muito importante essa parceria que mantemos com as empresas porque, no final, quem ganha é a economia da cidade, com mais emprego e renda e incremento na geração de impostos”, avalia o secretário, Rafael de Barros.

O Cuca fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.