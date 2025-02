A Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo – realizou um levantamento de dados* na plataforma para descobrir os destinos mais buscados (não necessariamente os mais reservados) para o Carnaval – entre 1 e 5 de março de 2025.

O estudo revelou que o Brasil é o país mais buscado por viajantes do mundo todo durante esse período, sendo o Rio de Janeiro o segundo destino mais cobiçado em escala global, atrás apenas de Dubai (Emirados Árabes Unidos) e à frente de Barcelona (Espanha) e Paris (França). Inclusive, em comparação com o Carnaval do ano passado (entre 9 e 14 de fevereiro de 2024), houve um aumento de 23% nas buscas de acomodações para a cidade do Rio de Janeiro.

A cidade maravilhosa também ocupa o primeiro lugar nas buscas dos turistas brasileiros para viagens no Carnaval, seguida por João Pessoa, que foi eleita recentemente um dos dez destinos tendência globais da Booking.com para 2025.

Destinos mais buscados por viajantes brasileiros, na Booking.com, para o Carnaval*:

1) Rio de Janeiro, RJ

2) João Pessoa, PB

3) Porto de Galinhas, PE

4) Ubatuba, SP

5) Cabo Frio, RJ

Entre os turistas estrangeiros que pretendem visitar o Brasil no feriado, o Rio de Janeiro segue liderando. Dos cinco destinos nacionais mais buscados, três estão em seu território: a capital, Rio de Janeiro, e Arraial do Cabo e Búzios, ambos na Região dos Lagos. Além disso, Santa Catarina também ganha destaque com dois destinos na lista: Florianópolis e Bombinhas.

Destinos nacionais mais buscados por viajantes estrangeiros, na Booking.com, para o Carnaval:

1) Rio de Janeiro, RJ

2) Florianópolis, SC

3) Búzios, RJ

4) Bombinhas, SC

5) Arraial do Cabo, RJ

Os argentinos e chilenos são as nacionalidades que mais estão buscando acomodações em destinos brasileiros no Carnaval, seguidos pelos alemães, franceses e uruguaios.

*Dados referentes a buscas realizadas por viajantes, na Booking.com, para hospedagem entre os dias 1 e 5 de março de 2025. Por se tratar de informações de pesquisa de acomodações na plataforma, os resultados não refletem os destinos mais reservados no período. O levantamento dos dados foi realizado em 28 de janeiro de 2025.