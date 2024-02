Selic- Mercado vê 97,7% de probabilidade de corte de 0,5%

Selic- O boletim Focus, elaborado pelo Departamento de Relacionamento

com Investidores do Banco Central, apresenta toda segunda-feira o resultado de uma pesquisa com 120 instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. Entretanto, ele representa a mediana dessas estimativas. No caso da Selic, a fórmula é a mesma.

“Boletim Focus é o principal relatório do mercado para tentar prever o futuro da economia brasileira, entretanto, sua metodologia é baseada na mediana, o que torna difícil saber qual a probabilidade real atribuída pelo mercado para aquela previsão”, afirma Felipe Uchida, head do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital.

Agora, a Equus Capital semanalmente faz o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS). Através da coleta e tratamento de dados através de Inteligência Artificial (I.A), é possível estimar a probabilidade indicada pelo mercado de alteração para a próxima reunião do Copom. “Analisando os dados, vemos que a probabilidade de corte indicada pelo IEPS, neste momento, é de 97,7%. Na semana anterior, o mercado indicava uma probabilidade de 92,5%. Vale lembrar que, no dia anterior a última reunião do Copom, este percentual estava em 92,0%”, afirma Uchida.

Nesta semana, observamos um aumento no número de contratos em aberto no mercado de opções de Copom, passando de 30.633 para 30.995. Além disso, há um aumento na probabilidade de um corte na taxa Selic, de 92,5% para 97,7%.

“Os dados recentes do Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, divulgados nessa terça-feira (dia 13/01), indicando uma inflação anual de 3,1% e uma variação mensal estável de 0,3%. Este cenário de desaceleração inflacionária, que não atendeu às expectativas de mercado, potencialmente ajusta as estratégias do Banco Central em termos de política monetária.

Com esses indicadores em mãos, aumenta-se a probabilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) optar por uma abordagem mais cautelosa, possivelmente favorecendo um corte de 0,50% na taxa Selic na próxima reunião, ao invés de acelerar o ritmo de cortes.” explica.

