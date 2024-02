Demanda por repelentes atinge recorde histórico

As buscas por repelentes dispararam nos últimos meses,

atingindo o maior nível dos últimos 5 anos, segundo dados da Cliquefarma, ferramenta do ecossistema Afya que compara preços de medicamentos e produtos farmacêuticos.

Somente nos últimos sete dias, as buscas por repelentes já superaram as do mês inteiro de janeiro, evidenciando a urgência dos consumidores em se protegerem contra os mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, vetor de vírus como Dengue, Chikungunya e Zika. O Brasil registrou em janeiro 243.721 casos prováveis de Dengue, segundo o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as buscas por repelentes cresceram 103%, um aumento significativo que demonstra a alta demanda por esse tipo de produto.

Essa procura acentuada também impacta os preços dos repelentes, que podem variar consideravelmente de acordo com a farmácia. O mesmo produto pode custar até três vezes mais em alguns estabelecimentos, o que torna a pesquisa de preços ainda mais importante para os consumidores.

Diante este cenário, a Cliquefarma recomenda algumas ações aos consumidores:

Pesquisar preços: Compare os preços dos repelentes em diferentes farmácias antes de comprar.

Ler os rótulos: Verifiquem a composição dos repelentes e escolham o produto mais adequado para as necessidades de cada pessoa.

Tomar medidas de precaução: Além de usar repelente, elimine locais que possam acumular água em casas e quintais.

SOBRE A AFYA

A Afya tem como propósito transformar a saúde junto com quem tem a medicina como vocação. Líder de educação e soluções digitais médicas, o grupo reúne 32 Instituições de Ensino Superior espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, sendo que 30 delas oferecem cursos de medicina e 15 unidades promovem pós-graduação e educação continuada nas áreas médicas e de saúde. Ao todo, são 3.163 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Há mais de 20 anos formando médicos em cidades de pequeno e médio porte pelo país, a Afya é a única empresa que se relaciona com o médico em todas as etapas da carreira. O grupo é pioneiro na adoção de práticas digitais voltadas para a aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina. Um em cada 3 médicos e estudantes de medicina do país utiliza pelo menos uma solução digital do portfólio que inclui Afya Whitebook, Afya iClinic, Afya Papers, entre outras.

A Afya foi a primeira empresa de educação médica do mundo a abrir capital na Nasdaq, em 2019. Recentemente, a companhia recebeu relevantes prêmios do jornal Valor Econômico. Foi reconhecida no “Valor Inovação” (2023) como empresa de educação mais inovadora do Brasil, e no “Valor 1000” (2023), como melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi ainda reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023).

