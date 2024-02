O Santander lançou a terceira edição da campanha de cartões “Chama na Final” em parceria com a Mastercard®, patrocinadora oficial da UEFA Champions League. A promoção, que tem vigência entre 6 de fevereiro e 6 de março, vai sortear três pacotes de viagem, com um acompanhante cada, para assistir à final do campeonato em 1º junho, em Londres, além de 500 prêmios de R$ 200 em crédito na fatura.

Todos os clientes pessoa física que tiverem um cartão de crédito Santander Mastercard® poderão participar e, de acordo com o engajamento na campanha, poderão ganhar mais números da sorte. Quem adquirir um novo cartão (titular) e ativá-lo em compras ou, para quem já é cliente e elegível a oferta, ao fazer um upgrade de cartão (mudar para categoria superior à atual) e utilizá-lo em compras garante na largada 30 números de uma só vez.

Além disso, durante a promoção, cada R$ 100 gastos na função crédito equivalem a um número da sorte. Ao utilizar o Cartão Online com qualquer valor, a primeira compra realizada vale ao cliente 10 números uma única vez. O Cartão Online pode ser gerado no app Way e app Santander e utilizado nas carteiras digitais Samsung Pay Apple Pay e Google Pay e em compras pela internet. Cada participante poderá acumular até mil números.

É necessário fazer um cadastro para participar no site www.santander.com.br/chamanafinal e começar a receber os números. O sorteio da viagem e dos créditos na fatura serão realizados em 11 de abril e a divulgação dos ganhadores, em 10 de maio. O regulamento completo está disponível no site da promoção.

“Dado o sucesso das edições anteriores, que levaram clientes e acompanhantes para assistir a final da UEFA Champions League, buscamos engajar ainda mais clientes que possuem um cartão Mastercard. Para nós, é extremamente gratificante ter uma oferta de valor potente nas nossas soluções, proporcionando experiências inesquecíveis”, destaca Rogério Panca, diretor de Cartões e Pagamentos Digitais do Santander Brasil.