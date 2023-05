O Senac Americana está com inscrições abertas para o curso livre

Cuidador de Idoso. São ao todo 56 bolsas de estudo totalmente gratuitas, concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. Uma turma terá aulas no período da manhã, das 8h às 12h, e a outra no período da tarde, das 13h30 às 15h30, de segunda à sexta-feira, com início das atividades previstas para o dia 22/5. O curso será ministrado no Laboratório Multiuso, que conta com equipamentos tecnológicos inovadores que simulam situações reais para proporcionar uma formação completa e humanizada. As aulas práticas e dinâmicas têm em vista conectar os alunos às inovações da área.

Para os contemplados pelas bolsas de estudo, a instituição oferece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo salas de aulas, laboratórios, biblioteca e material didático. Os candidatos devem comprovar uma renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais. As inscrições devem ser feitas mediante ordem de chegada em uma fila de espera virtual. Mais informações podem ser encontradas no site oficial: http://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana