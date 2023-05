Senado aprova a inclusão da profissão de Cuidador no SUS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal aprovou

nesta quarta-feira (10) projeto que inclui atendimento por cuidadores de idosos entre os principais serviços domiciliares ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Projeto de Lei (PL) 990/2022, do senador Renan Calheiros (MDB-AL), foi aprovado em caráter terminativo e segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise no Plenário do Senado.

A proposta recebeu relatório favorável do senador Romário (PL-RJ). O senador argumentou que a população da terceira idade tende a crescer no Brasil e apresenta maior necessidade de atendimento médico.

— Mas não se trata apenas de uma questão de majoração do envelhecimento populacional. No Brasil, é enorme o quinhão de idosos de baixa renda — completou Romário.

Proteção e menos gastos

O senador Humberto Costa (PT-PE) apontou como vantagens da internação residencial a diminuição dos gastos hospitalares e da exposição do paciente a infecções.

Segundo o projeto, o poder público também fortalecerá e incentivará a capacitação dos profissionais que atendem esses idosos. As ações deverão incluir preparação para atendimento a famílias de baixa renda.

O projeto altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 1993) e a a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Caso seja aprovado, as normas entram em vigor depois de 90 dias.

Fonte: Agência Senado

Ortopedia: conheça a causa mais comum de dores nos joelhos

Há menos que não use-o, mas mesmo que apenas o tenha, não é difícil ter dores no joelho, assim como qualquer outra articulação do nosso corpo que em algum momento pode incomodar.

A causa mais comum de dor no joelho na corrida se chama Síndrome da Banda Iliotibial. Ela é caracterizada por uma dor na face lateral do joelho que se inicia com a intensificação dos treinos de corrida e, com o seu avançar, pode aparecer até mesmo ao caminhar mais rápido. Ela pode ser extremamente limitante, prejudicando grandemente a performance esportiva.

Segundo o médico ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, o local da dor tem relação com a Banda Iliotibial, que como o próprio nome diz, vai do Ílio (osso da bacia) à Tíbia (osso da perna).

“Ela é uma estrutura frequentemente tensionada durante a corrida e tem relação direta com o gesto esportivo, força da musculatura glútea, core abdominal e desalinhamentos dos tornozelo e do membro inferior como um todo“, explicou.

Ainda conforme Dr. Felipe, o diagnóstico é clínico e em raros casos a ressonância magnética é necessária. Ela é indicada quando há dúvida diagnóstica ou refratariedade do quadro.

“O tratamento compreende várias esferas e pode envolver interrupção/diminuição dos treinos, fisioterapia, terapia por ondas de choque, alongamentos, massagens, entre outros dispositivos. Um bom programa de tratamento sem dúvida consegue fazer com que o corredor retorne aos seus treinos com qualidade“, falou.

“Na dúvida, não arrisque. Mas não arrisque mesmo. Procure sempre seu ortopedista de confiança“, finalizou.

Siga o novomomento no youtube