O deputado estadual Rogério Nogueira (PSDB) (o mais votado na região da região de Americana) protocolou na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na semana passada, um projeto de lei que autoriza o pagamento de tarifa de pedágio nas rodovias paulistas via Pix.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o objetivo é ampliar as formas de pagamento, que hoje é feito – além das tags eletrônicas – por dinheiro ou, atualmente em metade das praças do Estado, também por cartão de crédito e débito, por aproximação.

“O uso dessa tecnologia, através do celular, está presente em todos os segmentos do nosso dia a dia. E a implantação desse meio mais moderno de pagamento também nos pedágios, além de oferecer mais comodidade e segurança ao cidadão, proporciona maior agilidade na cabine e fluidez ao tráfego, já que não é necessário procurar o dinheiro e aguardar troco”, explicou o deputado.

A proposta agora tramitará nas comissões da Alesp, e depois deve seguir para a votação dos deputados. Caso aprovada, seguirá para sanção do governador.