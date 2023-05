Juliana na formação política do PT

A vereadora Juliana esteve no encontro de política do PT estadual



No último final de semana aconteceu o Encontro Estadual das Vereadoras do PT-SP. “A importância de reunir mulheres parlamentares de todo estado para trocar experiências, discutir o desenvolvimento de projetos de combate à violência contra mulher e fortalecer as nossas lutas e os mandatos femininos não tem preço”, escreveu a vereadora de Americana Prof. Juliana.

Juliana ainda não teve seu nome testado em pesquisas internas. Ela foi candidata a deputada estadual e é a estrela em ascensão do PT Americana. Pode ser ‘convocada’ a ir para o sacrifício de uma candidatura a prefeita ano que vem. Seu nome pode até ser alavancado pela proximidade com o presidente Lula (PT).

Caso venha mesmo a prefeita, a vereadora teria que buscar apoios dos partidos de esquerda (PSol/Rede tenderiam a apoiá-la caso o PT mantenha a palavra e apoie o deputado federal líder das pesquisas na capital Guilherme Boulos) e alguns partidos de centro.

Ela disse da experiência. “É muito bom poder estar entre companheiras, que entendem nossos desafios diários. Apesar de sermos de cidades diferentes, nossas vivências como parlamentares é cheia de semelhanças, seja nas conquistas, no dia a dia corrido, ou nas violências políticas sofridas”.

“O encontro mostrou a potência e a garra que cada mulher carrega com ela! Estamos juntas nessa luta”, concluiu.

