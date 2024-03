Sensitiva faz previsões sobre o futuro de Davi do BBB

e um participante é sempre alvo de comentários: o Davi Brito. O baiano é visto como explosivo, como jogador nato, fala o que vem à cabeça e dentre tantos desafetos que cria dentro da casa, aqui fora é considerado um dos favoritos para levar o grande prêmio do reality show.

Tanto que seu Instagram já passa de 6,6 milhões de seguidores e esses números só aumentam.

A sensitiva Vó Bahiana fala sobre o participante e o desfecho que ele poderá ter: “O Davi tem grandes chances de ganhar essa edição do BBB e vejo pra ele uma oportunidade internacional, principalmente na Europa, aonde marcas vão ‘pegá-lo’. Eu vejo muito sucesso para o Davi e ele também ajudando muito aos familiares. Ele vai estar com tudo, porque a energia dele está muito boa”.

Já quanto à vida amorosa, a vidente não prevê vida longa ao seu casamento após o seu confinamento.

“Eu e o vejo ajudando a sua esposa, mas não vejo esse relacionamento indo para a frente. Mil perdões em falar isso, jamais gostaria de magoar a esposa do Davi, mas é o que eu vejo aqui: o Davi rompendo esse relacionamento e a deixando”.

Para saber mais sobre as previsões da Vó Bahiana para o BBB e outros assuntos, acesse @vobahianaoficial.

