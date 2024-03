Visando mobilizar ainda mais a comunidade na luta contra o mosquito transmissor do vírus da dengue, a Diretoria de Vigilâncias em Saúde da Prefeitura de Nova Odessa está lançando o Projeto “Aedes aegypti: não deixe este mosquito morar na sua casa”, que vai levar informações sobre o inseto e sobre a doença para alunos da Rede Municipal de Educação. Inicialmente, as palestras desta iniciativa de IEC (Informação, Educação e Comunicação) serão ministradas a todos os 600 alunos dos 3ºs anos do Ensino Fundamental, entre os dias 12 de março e 04 de abril.

“Através deste projeto, queremos envolver de forma educativa a participação dos alunos da Rede Pública de Ensino, para que eles se tornem multiplicadores de conhecimentos e ações práticas no combate ao Aedes aegypti dentro de suas casas, nas suas comunidades e nas suas escolas”, explicou a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Gomes.

Por ser um trabalho com crianças, ele será conduzido pela coordenadora da Vigilância Sanitária do Município, Meria Brito – que tem formação em Pedagogia. “Neste primeiro momento, os alunos assistirão a vídeos informativos adequados para a faixa etária deles. Os alunos também receberão folhetos com informações sobre o combate ao mosquito para levar para suas famílias”, adiantou Meria.

Segundo a professora, os temas que serão trabalhados incluem o ciclo de vida e reprodução do Aedes aegypti, a identificação e eliminação de prováveis criadouros do mosquito e as características da doença – cujo vírus é transmitido de um paciente contaminado para uma pessoa não contaminada através da picada da fêmea do inseto.

Em função da volta da circulação do sorotipo 2 da dengue, toda a região enfrenta um aumento de casos de dengue neste ano, com relação aos anos anteriores. Em Nova Odessa, já são 365 casos positivos da doença neste ano (ainda que muitos dos pacientes atendidos nas duas unidades de Pronto Atendimento do Município não sejam encontrados posteriormente pelas equipes de busca ativa nos endereços informados), sem nenhum óbito confirmado até agora.

Atento ao crescimento dos casos de dengue neste verão na cidade, no Estado e no Brasil como um todo, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) nomeou um novo Comitê Intersetorial de Arboviroses da Prefeitura, envolvendo diversas secretarias, que vem planejando e executando tanto ações diretas contra os criadouros do mosquito, quanto de educação ambiental.

A principal orientação da equipe é pela eliminação dos possíveis criadouros do Aedes aegypti de dentro dos imóveis e quintais, onde são encontradas até 90% das larvas do mosquito. Essa mensagem vem sendo passada pela Prefeitura através de uma ampla campanha de mídia e redes sociais, palestras em escolas e panfletagem em eventos coletivos. 30.000 panfletos estão sendo distribuídos, e faixas de alerta estão sendo espalhadas por todas as regiões da cidade.

E as equipes antidengue do Setor de Zoonoses da Prefeitura também mantêm o trabalho casa a casa diariamente, todos os dias úteis, durante o qual reforçam o apelo para que a população faça a sua parte e elimine de imóveis e quintais todo e qualquer material que possa acumular água parada – inclusive ralinhos, calhas e trilhos de box de vidro.