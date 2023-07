Cantor sertanejo beija fã na boca na frente do namorado. O que você faria?

Tributo ao Queen agita o Pátio Limeira Shopping no Dia do Rock

Gratuita, apresentação da banda Special Queen Cover será realizada nesta quinta-feira (13), às 19h30, na Praça de Alimentação

O Pátio Limeira Shopping preparou uma comemoração especial para o Dia Mundial do Rock, que será celebrado nesta quinta-feira, dia 13 de julho. O empreendimento realizará um show com a banda Special Queen Cover, com um tributo ao inesquecível grupo britânico Queen. A apresentação é gratuita e acontece a partir das 19h30 na Praça de Alimentação.

No dia 13 de julho, o mundo todo celebra o rock and roll das mais diferentes formas. A data foi escolhida em referência ao Festival Live Aid, realizado simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos e que foi um marco da década de 1980. O evento reuniu os grandes nomes do rock mundial, entre eles o Queen, em uma ação beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia.

“Vamos comemorar o Dia do Rock em grande estilo, relembrando os grandes sucessos de uma das maiores bandas do mundo. O rock é um gênero musical contagiante e tenho certeza de que animação não vai faltar nesse show. Convidamos os fãs desse gênero para virem viver esse momento especial com a gente”, convida Sibelly Paganotti, coordenadora de Marketing do Pátio Limeira Shopping.

Com Pedro Caio no vocal e piano, Vinicius Weigert na guitarra, Guilherme Ferreira no baixo, Henrique Ferreira na bateria e voz, e Isac Gabriel no teclado e voz, a Special Queen Cover busca recriar em suas apresentações, musical e visualmente, um show legítimo da banda Queen em todos os detalhes, com figurinos, instrumentos e performances fiéis e a mesma energia incrível e cativante que a banda inglesa levava aos palcos.

“Vamos recriar o show icônico que o Queen fez no Live Aid em 1985, usando os mesmos figurinos, tocando as mesmas músicas, na mesma ordem. Será uma noite incrível”, afirma Pedro Caio, o vocalista Freddie Mercury da Special Queen Cover.

Entre as músicas que serão apresentadas no show do Pátio Limeira Shopping estão “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “I Want to Break Free”, “Love of My Life” e “We Will Rock You”, entre tantas outras canções que são consideradas verdadeiros hinos do rock’n’roll.

Lenda do rock

Fundada em 1970, a banda Queen tornou-se um fenômeno mundial e conquistou gerações. Sua formação mais clássica, ativa até 1991, contava com Freddie Mercury no vocal e no piano, Brian May na guitarra e no vocal, John Deacon no baixo e Roger Taylor na bateria e no vocal.

O Queen revolucionou o gênero, misturando os riffs e solos de guitarra típicos do rock com música clássica, pop e outros gêneros musicais. Ao longo de mais de 20 anos de trajetória, a banda lançou muitos hits que entraram para a história e que fazem sucesso até hoje, perpetuando seu nome como uma verdadeira lenda no rock.

SERVIÇO

Show Special Queen Cover – Dia Mundial do Rock

Data: quinta-feira, 13 de julho

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Pátio Limeira Shopping

Evento gratuito

