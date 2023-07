Regionais. Americana e SB em finais

A Copa do Mundo Feminina está prestes a começar. Afinal, dia 20 começa a competição na Austrália e na Nova Zelândia e uma série de recordes podem ser quebrados. Sendo assim, o Apostagolos.com traz levantamento com as marcas mais importantes a serem superadas nos gramados da Oceania. Mais títulos seguidos Sem dúvida, a hegemonia do futebol feminino é dividida entre Estados Unidos e Alemanha. Os norte-americanos possuem quatro títulos mundiais e as alemãs, dois. As seleções estão empatadas em títulos conquistados em sequência e os EUA podem quebrar isso este ano. A seleção dos EUA vem de duas conquistas seguidas, em 2015 e 2019, e chega à competição deste ano como uma das favoritas ao título, mais uma vez. Se vencer, será o terceiro título consecutivo. Uma nova prova de que ninguém pratica melhor o futebol feminino do que as americanas. Este ano, elas estão no Grupo E, ao lado Holanda, vice-campeã em 2019, Portugal e Vietnã. Mais finais disputadas Na esteira do domínio dos EUA, duas jogadores buscam o recorde de presenças em finais de Copa do Mundo Feminina. Alex Morgan e Megan Rapinoe tentarão disputar a quarta decisão de título. Elas estiveram nas três últimas finais de Copa do Mundo, em 2011, quando perderam para o Japão, e em 2015 e em 2019, quando deram o troco nas japonesas e venceram as holandesas na decisão, respectivamente. Rapinoe, em especial, chega à competição depois de ter sido a artilheira da edição passada e considerada a melhor jogadora do Mundial em 2019. Mais gols em uma única edição Existe uma marca na história da Copa do Mundo Feminina que foi alcançada ainda na primeira edição e que desde então nunca foi quebrada. Desde que Michelle Akers fez dez gols pelo Estados Unidos em 1991, nunca uma jogadora conseguiu ao menos igualar a marca. Se for levado em consideração o fato de que o futebol feminino tem se tornado cada vez mais nivelado, com menor ocorrência de grandes goleadas, é difícil imaginar que alguma jogadora conseguirá fazer 11 gols na Nova Zelândia e na Austrália. Para se ter uma ideia, Megan Rapinoe foi artilheira da última Copa do Mundo fazendo seis gols na competição. Este ano, ela chega à Austrália e Nova Zelândia com chances de ser a principal goleadora novamente. Jogadora mais nova da história das Copas O recorde de jogadora mais nova a entrar em campo na Copa do Mundo Feminina pertence à nigeriana Ifeanyi Chiejine, que tinha 16 anos e 34 dias quando enfrentou a Coreia do Sul em 1999. Agora, uma sul-coreana pode quebrar essa marca. Casey Phair terá apenas 16 anos e 26 dias de vida quando sua seleção estrear no Mundial. Se a jogadora entrar em campo, entrará também para a história do esporte. Jogadora mais velha a fazer gols em Copas Formiga é a jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo Feminina – ela tinha 41 anos e 112 dias quando disputou seu último jogo em Mundiais, contra a França, em 2019. Esse recorde não pode ser batido este ano, mas outra marca da brasileira pode cair. Formiga é a jogadora mais velha a fazer um gol na Copa do Mundo Feminina. Afinal, ela tinha 37 anos quando marcou na Copa do Mundo de 2015. E na Austrália e na Nova Zelândia haverá jogadoras mais velhas com chances de marcar. Marta é um exemplo.