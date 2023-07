Pastor Miguel garante R$ 500 mil em emenda

O vereador Pastor Miguel garantiu uma verba de R$ 500 mil

para Americana. “Consegui através do deputado Estadual Rui Alves do (Republicanos) mesmo partido a emenda que será voltada para a saúde”, disse.

Questionado sobre os caminhos até a chegada dos recursos e sua posterior destinação, o vereador afirmou que “Agora vou reunir com minha assessoria e ver onde vamos indicar e depois sentar com Secretário e avaliar o melhor destino para a verba”.

Pastor MP inspeciona academia ao ar livre do Jd América II

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) inspecionou na terça-feira (4) as obras realizadas na praça localizada na Avenida Chalil Miguel Honse, no Jardim América II.

De acordo com o parlamentar, as obras contemplam a implantação de base de concreto e instalação de aparelhos de ginástica, além da reforma do contrapiso na área do passeio e pintura na base da academia.

“É importante ressaltar que a implantação atende ao pedido do nosso gabinete, feito através de requerimento. Também pedimos atenção quanto à reestruturação do local, estabelecendo o plantio de árvores, criação de canteiros e jardins, estacionamento 90º, iluminação de LED, pista de caminhada e outras ações”, comentou Pastor Miguel.

