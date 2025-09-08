SESMT conclui capacitação sobre espaço confinado para servidores da Secretaria de Obras

O Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), vinculado à Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana, concluiu um ciclo de capacitação teórica e prática sobre características de espaços confinados, riscos associados e medidas de segurança.

Os treinamentos foram realizados nas duas últimas semanas, no Paço Municipal e na Garagem Municipal, e cerca de 70 servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU) participaram até a fase final do curso.

O conteúdo do curso foi baseado na NR-33 (Norma Regulamentadora), que habilita profissionais a atuar com segurança em locais de risco, com foco no reconhecimento de perigos, uso de equipamentos e procedimentos de emergência.

Com carga horária de 40 horas, a formação incluiu uma avaliação final que irá definir quem estará apto a exercer a função de supervisor em áreas confinadas.

O instrutor Cícero Camilo da Silva, da empresa Safety Training, destacou o desempenho da turma. “A capacitação foi altamente produtiva, proporcionou oportunidades para aplicar, na prática, as funcionalidades do trabalho e conhecimento sobre as normas técnicas. A dinâmica do grupo foi positiva, trocamos experiências e conhecimentos. Agora a avaliação irá concluir quem atingiu a etapa”, afirmou.

