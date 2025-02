Esta sexta tem seleção de 100 vagas para auxiliar de logística

O Grupo SC/Panpharma realiza nesta sexta-feira (7/2) o segundo processo seletivo presencial de 2025, para a contratação de mais 100 vagas Auxiliares de Logística para o gigantesco CD (Centro de Distribuição) instalado no final de 2022 às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. As vagas são para trabalhadores de ambos os gêneros. Além dos currículos impressos, os interessados devem levar documentos pessoais e caneta.

É exigido Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horários, pois os colaboradores trabalham em dois turnos – das 8h às 18h e 18h às 3h16. A empresa oferece um salário de R$ 1.873,00 mais convênios médico e odontológico, vale refeição, “Cesta Produtividade”, transporte fretado ou vale-transporte, entre outros benefícios.

AS NOTÍCIAS + QUENTES NO WHATSAPP

Os interessados devem comparecer das 9h às 15h desta sexta-feira no PLT (Posto Local do Trabalho), que atende no mesmo prédio do novo Poupatempo e que faz parte do CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

“As dependências do CRET foram cedidas à empesa pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento exatamente para facilitar o acesso dos trabalhadores da cidade às entrevistas presenciais, que é uma norma do prefeito Leitinho: aproximar contratantes e interessados”, explicou o secretário de Desenvolvimento Antonio Teixeira.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Grupo Santa Cruz é especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal e dono de marcas como a Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR. A Santa Cruz, por exemplo, é considerada a segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil.

Inaugurado em 2022 na cidade, o grande Centro de Distribuição do Grupo SC/Panpharma fica na Rua Lourenço Chofi, nº 590, no Jardim São Francisco, paralelo à Via Anhanguera. Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade para armazenar até 8 milhões de produtos, o complexo logístico da empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. É uma das mais de 25 grandes e médias empresas anunciadas na cidade desde 2021.

Além das 100 VAGAS, NO PLT tem

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa também está recebendo currículos para a seleção de dezenas de profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para moradores da cidade, e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada.

Os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal www.novaodessa.sp.gov.br, na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado diretamente em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.