Shoppings de Campinas recebem atividades culturais chinesas

O mês de setembro é marcado pela chegada do Festival da Lua em Campinas (SP), que acontece nos dias 27 e 28 (sábado e domingo) no Centro de Convivência Cultural, espaço reinaugurado recentemente no Cambuí. Sua 4ª edição está sendo aguardada com muitas ações nos shoppings da cidade durante todo o mês.

O shopping Parque das Bandeiras receberá a mostra chinesa nos dias 13 e 14 com uma exposição de vestimentas chinesas na passarela piso L3, acesso B; Oficina de pintura infantil no Quintalzinho, das 14h às 20h, no dia 13, no piso L4; além de apresentação da Dança do Leão às 13h, também no dia 13, no Palco Bandeiras. No dia 20 será a vez do Parque D. Pedro abrir as portas para a Oficina de Nó Chinês, realizada na Livraria Leitura, das 15h às 16h.

O primeiro shopping a receber as atividades chinesas foi o Prado Boulevard com uma mostra cultural intitulada “Sobre a China” com exposição de vestimentas típicas, réplicas de peças arqueológicas e um ‘leão’ usado na tradicional Dança do Leão, além de Oficina de Lanternas Chinesas e de Pintura no estilo Bobbie Goods.

O Festival da Lua integra a programação da 9ª edição da frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, que conta com atividades apoiadas pelo Instituto CPFL.

SERVIÇO

Ações culturais chinesas – celebração Festival da Lua



Shopping Parque das Bandeiras

Datas: 13 e 14/09 l Local: Avenida John Boyd Dunlop 3900

Shopping Parque D. Pedro

Data: 20/09 l Local: Avenida Guilherme Campos, 500