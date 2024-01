Shopping de Sumaré faz saldão de Natal com até 70% de descontos

O Shopping ParkCity Sumaré promove de 4 a 7 de janeiro mais uma edição do “Saldão de Natal”. A liquidação, que já virou tradição e é aguardada com expectativa pelos consumidores, oferece descontos de até 70% em produtos e serviços.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, afirma que o “Saldão de Natal” contará com a participação de lojistas de diversos segmentos, inclusive de restaurantes da Praça de Alimentação. “Os clientes terão uma excelente oportunidade de adquirir produtos variados e de qualidade com valores promocionais”, comenta Gisele.

Além de economizar, os consumidores terão muita diversão. É que este ano, o “Saldão de Natal” contará com uma divertida e animada atração: a Bubble House. Trata-se de um balão gigante, inflável e transparente com vários outros balões flutuantes em seu interior.

Os clientes que passarem pela atração poderão se divertir com a brincadeira, tirar fotos e escolher um dos balões que estarão flutuando dentro da Bubble House. Se tiver a sorte de pegar um dos balões premiados, o cliente poderá ganhar um vale-brinde das lojas participantes da ação.

Os brindes são variados e deverão ser retirados nas lojas participantes. Para participar da ação, é necessário que o cliente apresente o cupom fiscal das compras realizadas no empreendimento durante o período do “Saldão de Natal”. A Bubble House estará localizada em frente à loja Renner, no sábado, dia 6, das 12h às 19h.

Natal do Sonhos

E os consumidores que aproveitarem o “Saldão de Natal” também poderão participar da campanha “Natal dos Sonhos”, que vai sortear uma viagem a Paris com acompanhante e 02 vales-compra no valor de R$ 5.000,00 cada. Até o dia 7 de janeiro, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o consumidor tem direito a um cupom.

“A campanha “Natal dos Sonhos” entra na sua reta final e com o “Saldão de Natal” os consumidores têm a oportunidade de economizar e ainda concorrer a uma premiação incrível. É mais uma iniciativa do Shopping ParkCity Sumaré no sentido de proporcionar as melhores experiências de compras aos clientes”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

A troca das notas fiscais pelo cupom é feita no balcão de atendimento da campanha, localizado ao lado da loja Espaço Laser. Os valores são cumulativos dentro do período da promoção, e não há limite de trocas por cliente.

O regulamento completo da campanha está disponível no site www.parkcitysumare.com.br

