Zé Odécio vai comandar Avante nas eleições 2024

O advogado Zé Odécio Camargo vai comandar Avante

nas eleições 2024 em Americana. Ele foi recepcionado pelo comando estadual do partido no final de 2023 e obteve o aval para estar à frente da legenda que tem hoje uma vereadora na cidade- a advogada Nathalia Camargo, filha de Z.O.

Leia + sobre política regional

Americana deve ter 3 ou 4 candidatos mais fortes nas eleições deste ano e alguns nanicos tentando obter espaço para uma eventual eleição a deputado em 2026 ou mesmo para crescer para 2028 caso Chico Sardelli (sem partido) consiga o segundo mandato agora em outubro próximo.

Zé Odécio tem dito que o sonho é vir candidato a prefeito e que sua ‘corrida’ é diferente da da filha, que vem para um segundo mandato de vereadora para consolidar o nome como novidade da política local.

Os próximos meses vão ser de muita agitação na política americanense, com gente tentando se consolidar como força para a disputa para prefeito.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP