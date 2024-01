Mais de 470 placas denominativas são instaladas nas ruas de Santa Bárbara

Diversos bairros receberam novas placas denominativas nas vias durante o ano de 2023. A instalação de novas placas, executada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), proporciona segurança ao cidadão e o respeito ao nome da via e legislação vigente. No total foram instaladas 471 novas placas em mais de 20 bairros da cidade.

Dentre os bairros que receberam estão Jardim das Orquídeas, Vila Grego, Jardim das Laranjeiras, Planalto do Sol, Jardim São Fernando, Vila Diva, Jardim São Camilo, Jardim Santa Alice, Jardim Eldorado, Jardim Barão, Jardim Panambi e Mollon.

Iniciado em 2013, o projeto de colocação de novas placas denominativas teve como principal resultado a sinalização de 100% das vias do Município. O trabalho segue com a manutenção e conta com a atuação de servidores públicos e auxílio de mão de obra alternativa com pessoas sentenciadas por penas de menor potencial ofensivo.

Caso seja necessário, o serviço para instalação ou troca de placas pode ser solicitado pelo telefone (19) 3457.9444.

