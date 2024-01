O Republicanos na região vai passar pelas mãos e Panin e Molina

Já no primeiro dia de semana de 2024, o coordenador regional do Republicanos, Ricardo Molina, promoveu uma reunião estratégica com os presidentes do partido em Santa Bárbara, Adriano Panin, e em Nova Odessa, Vanderlei Cocato. O encontro teve como objetivo principal a definição do planejamento e das ações do partido nas três cidades.

Ficou acordado durante a reunião que haverá a formação de chapas para disputa nas eleições majoritárias em todas as localidades envolvidas. A meta ambiciosa é eleger três vereadores em cada uma dessas cidades, refletindo a forte presença e mobilização do Republicanos no cenário político regional.

Durante as discussões, o grupo avaliou o primeiro ano de gestão do governador Tarcísio de Freitas no estado, destacando os benefícios que alcançaram todas as cidades. Molina enfatizou o bom relacionamento do partido com a direção estadual, ressaltando um alinhamento eficiente com a orientação nacional.

O presidente estadual, Roberto Carneiro, e o deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, foram citados como peças-chave nesse alinhamento, contribuindo para o sucesso e a unidade do partido em níveis estadual e nacional. A reunião evidenciou a importância da coordenação regional e da colaboração entre os dirigentes para fortalecer a presença do Republicanos nas eleições municipais.

