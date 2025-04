O Shopping ParkCity Sumaré informou como vai funcionar – em horário especial – durante o feriado prolongado, entre os dias 18 (Sexta-feira Santa) e 21 de abril (Tiradentes).

Confira:

Sexta-Feira, 18 de abril, feriado de Sexta-Feira Santa.

Lojas e Quiosques – das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.

Savegnago – das 7h às 18h.

Cobasi – 9h às 20h.

Academia – das 10h às 16h.

Sábado, 19 de abril.

Lojas e Quiosques – das 10h às 22h.

Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.

Savegnago – das 7h às 22h.

Cobasi – 8h às 22h.

Academia – das 9h às 18h.

Domingo, 20 de abril, Páscoa.

Lojas e Quiosques – das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.

Savegnago – das 7h às 13h.

Cobasi – 9h às 20h.

Academia – das 10h às 16h.

Segunda-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes

Lojas e Quiosques – das 14h às 20h.

Praça de Alimentação e Lazer – das 11h às 22h.

Savegnago – das 7h às 19h

Cobasi – 9h às 20h.

Academia – das 10h às 16h.

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.