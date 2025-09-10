Champions Beer continua neste final de semana no Galleria Shopping

A nova edição do Champions Beer, considerado o maior festival de cervejas artesanais de São Paulo, continua neste final de semana no Galleria Shopping, de 12 a 14 de setembro, sexta a domingo, com diversas atrações para toda a família. O evento com entrada gratuita reúne 14 cervejarias, shows ao vivo, praça de alimentação variada e área kids, em uma estrutura completa montada no estacionamento do empreendimento.

O público encontra rótulos das marcas Campinas (Campinas/SP), Bodebrow (Curitiba/PR), Hebling (Louveira/SP), Bragantina (Bragança Paulista/SP), Landel (Campinas/SP), Madalena (ABC/SP), Berggren (Nova Odessa/SP), Dama (Piracicaba/SP), Pangea (Vinhedo/SP), Holfen (Sorocaba/SP), A Tutta Birra (Piracicaba/SP), Tábuas (Campinas/SP), Giffa (Jundiaí/SP) e Stark (Jundiaí/SP), em uma verdadeira viagem pela produção cervejeira nacional.

Além de degustar diferentes sabores e votar no grande campeão desta edição, o público aproveita uma programação musical que celebra ícones do rock internacional, como Metallica, Charlie Brown Jr, Bon Jovi, Aerosmith, Pearl Jam, Kiss e Queen.

“Estamos felizes em receber novamente o Champions Beer em Campinas, um evento que combina música, gastronomia e lazer em um ambiente familiar, reforçando a vocação do Galleria Shopping como espaço de experiências completas para o público”, afirma João Timm, gerente de marketing do Galleria Shopping.

Sexta, 12/09

17h – Gabba Gabba Hey (Ramones Cover)

20h – Lost Dogs (Pearl Jam Cover)

Sábado, 13/09

14h – Master Band School of Rock

17h – Deep Illusions (Guns N’ Roses Cover)

20h – Killers (Kiss Cover)

Domingo, 14/09

14h – Master Band

16h – Rádio Rock

18h – Special Queen (Queen Cover) e anúncio do campeão da edição

Serviço – Champions Beer

Datas: de 12 a 14 de setembro de 2025

Local: estacionamento do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas, SP)

Entrada gratuita

Mais informações: @champions_beer

Vinhos no Iguatemi

Na Trilha do Vinho retorna ao Shopping Iguatemi Campinas entre os dias 12 e 14 de setembro, em sua 9ª edição e terceira passagem pelo empreendimento. Reconhecido como um dos principais encontros dedicados ao universo do vinho no Brasil, o evento traz uma programação diversificada que combina experiências, sabores e descobertas.

Durante três dias, o público pode viver uma verdadeira imersão sensorial, com degustações de mais de 200 rótulos de vinhos nacionais e internacionais, incluindo seleções da Europa, Américas, África, Oceania e Leste Europeu. Além das bebidas, o espaço conta com expositores de queijos artesanais premiados, azeites extravirgens, charcutaria de excelência, biscoitos e outras iguarias, proporcionando uma jornada completa pela enogastronomia.

As sessões de degustação, com duração de três horas, oferecem ainda a oportunidade de interação com especialistas do setor, além de novas harmonizações e aprofundamento no conhecimento sobre o mundo do vinho. Para prolongar a experiência, os visitantes têm acesso ao wine bar, montado especialmente para o evento, onde é possível adquirir rótulos diretamente das vinícolas e importadoras, a preços especiais.

“Estamos felizes em sediar mais uma vez esse encontro que faz tanto sucesso entre os nossos clientes. Valorizamos iniciativas que oferecem vivências enriquecedoras e este evento é uma oportunidade especial para os amantes do vinho e para quem deseja conhecer mais sobre esse universo”, afirma Lívia Moufarrej Abdalla, gerente de marketing do Iguatemi Campinas.

O evento “Na Trilha do Vinho” já passou por outros shoppings da rede, como Iguatemi Esplanada, Iguatemi Alphaville, Iguatemi São José do Rio Preto e Market Place.

Serviço – Na Trilha do Vinho – 9ª edição

Data: 12 a 14 de setembro de 2025

Local: Shopping Iguatemi Campinas – Piso 2, em frente ao Teatro Oficina do Estudante

