Sinal funcionou- A Guarda Municipal de Americana atendeu, neste domingo (3), uma ocorrência de violência doméstica que resultou na prisão de um homem após um pedido de socorro feito de forma silenciosa pela vítima.

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A equipe foi acionada após uma funcionária de um estabelecimento comercial, localizado na Rua Orlando Dei Santi, identificar um sinal de ajuda: a vítima desenhou um “X” com batom na palma da mão e mostrou à funcionária, que reconheceu o gesto como um possível pedido de socorro relacionado à violência doméstica.

No local, os agentes abordaram o suspeito, que não portava itens ilícitos. Em conversa reservada, a mulher confirmou que o homem era seu marido e relatou que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas.

Segundo a vítima, naquele mesmo dia, ele teria quebrado seu celular, puxado seu cabelo e impedido que ela saísse de casa.

Sinal dado no mercado

Aproveitando a ida ao comércio, a mulher conseguiu pedir ajuda discretamente, o que foi fundamental para a intervenção da equipe.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico. O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que determinou a prisão do agressor, que permanece à disposição da Justiça.

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