Sisu 2026 ofertará 14,7 mil vagas em São Paulo

Estado terá 8.310 vagas do Sistema de Seleção Unificada ofertadas pelas universidades federais e 6.430 pelo Instituto Federal de São Paulo. Inscrições começam em 19 de janeiro

Leia Mais notícias do Brasil

O estado de São Paulo contará com a oferta de 14,7 mil vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Dessas, 8.310 serão disponibilizadas em universidades federais e 6.430 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará mais de 274 mil vagas em todo o Brasil. A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de 136 instituições de ensino superior e a oferta de 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública e de qualidade.

Instituto Federal – Entre as vagas ofertadas pelo IFSP, os cursos com mais oportunidades são análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de turismo e química.

Universidades – A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é a instituição que oferece o maior número de vagas no estado, com 3.129 oportunidades. Os cursos com mais vagas ofertadas na universidade são licenciatura em ciências; bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia; e bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar.

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferta 3.047 vagas. O curso com maior quantidade de vagas é engenharia de produção. Já a Universidade Federal do ABC (UFABC) tem 2.074 vagas no sistema, com o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia liderando o ranking de vagas.

A Universidade Federal de Itajubá (Unifei) oferece 60 vagas no curso de educação a distância (EaD) de Gestão e Desenvolvimento Regional. Já a Faculdade de Medicina de Marília oferta 6 vagas do curso de enfermagem.

Licenciaturas – No total, os candidatos de São Paulo poderão concorrer a 3.771 vagas em cursos presenciais de licenciatura para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Brasil – Em todo o Brasil, a universidade com o maior número de vagas ofertadas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 vagas. Em seguida está a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931; a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 8.005; e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 7.477 vagas.

Entre os cursos, pedagogia é o que conta com o maior número de oferta de vagas, com 10.145 em todo o país. Em seguida estão administração (9.462), matemática (9.332) e ciências biológicas (8.972).

Leia mais: Sisu: confira os 10 cursos e instituições com mais vagas ofertadas

Inscrições – As inscrições para o Sisu 2026 serão abertas no período de 19 a 23 de janeiro e devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo. O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital.

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes é da rede federal de ensino, com destaque para universidades e institutos federais.

Leia mais: Sisu 2026 ofertará 274,8 mil vagas

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP