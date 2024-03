Skatista Leticia Bufoni estreia na Porsche Cup

Preparada para acelerar em novos desafios, a skatista e empresária Leticia Bufoni

fará a estreia na Porsche Cup Brasil, principal campeonato automobilístico monomarca do mundo, neste final de semana no Autódromo de Goiânia – GO.

Agregando mais um esporte à carreira, a multicampeã de skate competirá na categoria Trophy – focada na formação e desenvolvimento de novos pilotos -, com o objetivo de estrear na categoria Challenge na próxima temporada.

“Estou muito empolgada com a minha primeira corrida oficial na Porsche Cup, é um sonho tudo isso que estou vivendo. Estou me dedicando muito, conciliando a minha agenda com o skate, outros compromissos pessoais e profissionais, mas tenho certeza que vou dar o meu melhor no autódromo”, declara a skatista de 30 anos.

Pela Trophy, Leticia enfrentará pilotos que também estão começando suas jornadas no automobilismo, e sua estreia também promete atrair novos fãs e praticantes mulheres na modalidade, além de elevar o nível da competição.

“Meu maior objetivo é fazer, assim como fiz com o skate lá trás, é atrair mais fãs, mais mulheres pro cenário, acho muito importante mostrarmos que nós mulheres também podemos pilotar esses carros de alta velocidade e performance”, finaliza Leticia.

