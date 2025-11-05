da BBC.Brasil

Zohran Mamdani, o recém-eleito prefeito da cidade de Nova York, é notável por muitos motivos. Ele se tornará o prefeito mais jovem da cidade desde 1892, o primeiro prefeito muçulmano e o primeiro prefeito nascido na África.

Ele entrou na disputa no ano passado praticamente como uma figura desconhecida do público, com pouco dinheiro e sem apoio institucional do Partido Democrata. Só isso já torna sua vitória sobre o ex-governador Andrew Cuomo e o candidato republicano Curtis Sliwa notável.

Mas, além disso, ele representa o tipo de político que muitos na esquerda do Partido Democrata vêm buscando há anos. Ele é jovem e carismático, com a familiaridade natural de sua geração com as mídias sociais.

Etnia de Mamdani

Sua etnia reflete a diversidade da base do partido. Ele não se esquivou de uma luta política e defendeu com orgulho causas de esquerda, como creches gratuitas, expansão do transporte público e intervenção governamental em sistemas de livre mercado.

Mamdani também demonstrou uma capacidade excepcional de se concentrar nos tipos de questões econômicas essenciais que têm sido prioridade para os eleitores da classe trabalhadora que se afastaram do Partido Democrata recentemente, ao mesmo tempo em que não renegou os princípios culturais da esquerda.