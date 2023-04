SP vice campeão do Bolsa Família

O programa Bolsa Família começa a ser pago em abril

para mais de 2,55 milhões de famílias paulistas beneficiárias. O valor do investimento para o estado de São Paulo é o maior do país: R$ 1,71 bilhão. O programa federal de transferência de renda garante um mínimo de R$ 600 a cada família e um adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância, destinado a cada criança de zero a seis anos na composição familiar das beneficiárias. Os repasses foram iniciados nesta sexta-feira (14/4) e seguem até o próximo dia 28.

Em abril, em São Paulo, mais de 1 milhão de crianças de zero a seis anos serão contempladas, em 951.130 famílias. Do total destinado aos paulistas, 176,93 milhões atende ao Primeira Infância. Em todo o país, são 7,2 milhões de famílias com pelo menos uma criança nessa faixa etária. O pagamento soma um investimento de R$ 1,3 bilhão. Em número de indivíduos, são 8,89 milhões de crianças de zero a seis anos em abril.

Entre os 645 municípios do estado, a capital São Paulo é a que reúne mais famílias beneficiárias do Bolsa Família: 716.834. Em seguida aparecem Guarulhos (110.293), Campinas (59.379), São José dos Campos (46.069) e Osasco (45.988). Vista Alegre do Alto é a cidade paulista com maior valor médio de benefício: R$ 722,51.

Em abril, também será pago o valor do Auxílio Gás para 746.019 famílias amparadas no estado. O benefício é pago a famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a cada dois meses, e considera a média do preço nacional de referência do botijão de 13kg do gás de cozinha. O valor repassado neste mês é de R$ 110 por família. Para São Paulo, o investimento federal supera os R$ 82 milhões. O calendário é o mesmo do Bolsa Família.

PROGRAMA NACIONAL — Neste mês, 21,19 milhões de famílias serão beneficiadas pelo PBF, em todas as 5.570 cidades brasileiras. O total a ser transferido é próximo de R$ 14 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 670,49, o maior já registrado na história do programa de transferência de renda do Governo Federal. O recorde anterior tinha sido registrado mês passado, com R$ 670,33.

Em relação ao Benefício Primeira Infância, 8,89 milhões de crianças de zero a seis anos serão assistidas em abril em todo o Brasil. O investimento para o pagamento desse benefício é de R$ 1,33 bilhão. Neste mês, 7,21 milhões de famílias contam com pelo menos uma criança na faixa etária prevista para o pagamento.

CALENDÁRIO — O calendário de repasses do programa é feito de forma escalonada, a partir do final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários (confira abaixo). Os primeiros que recebem são os beneficiários com NIS de final 1, no dia 14. O cronograma de pagamentos segue até o dia 28 para beneficiários com o NIS de final zero.

