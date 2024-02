Spivit Global Technologies, empresa de tecnologia da cidade de Americana, está em plena expansão e, na última sexta-feira (16), realizou um evento para empresários da região.

O encontro discutiu sobre o atual cenário do mercado, oportunidades e blindagem patrimonial com diversos especialistas do ramo. O grupo que conduziu o bate-papo, The Wall Investimentos, gerencia cerca de R$730 milhões em ativos e tem como objetivo encerrar 2024 gerenciando R$1 bilhão.

O evento realizado foi o primeiro de vários outros que estão nos planos da empresa para serem realizados na cidade, reunindo especialistas, empresários, clientes, parceiros e interessados. A ideia é que a SPIVIT contribua com mais conhecimento sobre educação financeira para empresários da região, fomentando negócios e consequentemente potencializar os resultados dos clientes e parceiros

“A Spivit está em pleno crescimento. Independente do segmento da empresa, o mercado financeiro é um instrumento obrigatório para potencializar os resultados do negócio. Esse encontro com especialistas renomados marca o início de um novo ciclo da SPIVIT “, disse Marcelo Basanella, diretor comercial da SPIVIT.

Recentemente, a SPIVIT, que está há 15 anos no mercado, passou pro um processo de expansão. A empresa, que hoje possui mais de 15 funcionários, instalou sua nova sede em um prédio moderno, totalmente reformado, no coração de Americana, na Rua Manoel dos Santos Azanha, 153.

A Spivit trabalha com o que há de mais seguro e moderno no ramo de tecnologia, oferecendo consultoria em tecnologia da informação com foco na melhoria da infraestrutura e segurança dos clientes. O trabalho é focado na qualidade e na alta tecnologia inovadora, que mitigam riscos e geram valor sustentável.

