A recuperação do Bitcoin em direção aos US$ 72.500 está ganhando força, com Geoff Kendrick destacando a melhora nas condições de liquidez e sugerindo que o mercado pode já ter encontrado um fundo.

O analista da Standard Chartered, Geoff Kendrick, afirmou que o Bitcoin pode chegar a US$ 100.000 até o final do ano, à medida que o Tesouro dos EUA intensifica o apoio ao mercado de títulos públicos de longo prazo em uma tentativa de conter o aumento dos rendimentos.

“Os investidores devem agora se preparar para que o Bitcoin alcance US$ 100.000 até o final de 2026”, escreveu Kendrick, aumentando o otimismo entre os participantes do mercado.

Nesse contexto, a SHR Miner , uma plataforma global de mineração em nuvem, também vem atraindo cada vez mais atenção. A plataforma permite que os usuários participem de contratos de mineração em nuvem utilizando ativos digitais como BTC, ETH, DOGE/LTC, ZEC e USDT. Não é necessário comprar equipamentos de mineração nem lidar com implantação de hardware complexa, manutenção técnica ou operações diárias. Os usuários podem acessar a mineração de ativos digitais por meio de contratos baseados em nuvem e receber rendimentos que são liquidados automaticamente de acordo com o ciclo do contrato.

Para os detentores de criptomoedas que desejam reduzir a frequência de negociações enquanto exploram oportunidades adicionais de fluxo de caixa, essa pode ser uma alternativa à abordagem tradicional de compra e venda.

Por que a SHRMiner está atraindo mais atenção?

Diferentemente da mineração tradicional, que geralmente apresenta uma barreira técnica de entrada relativamente alta, a SHRMiner concentra-se na simplicidade e em uma experiência fácil de usar, tornando a mineração em nuvem mais acessível para usuários comuns.

Atualmente, a plataforma oferece vários recursos importantes:

Suporte a importantes ativos digitais, incluindo BTC, ETH, LTC e DOGE

Alocação automática de poder de computação em nuvem após a seleção de um contrato

Uso de data centers de nível empresarial para operar sua infraestrutura de mineração

Parte da infraestrutura é alimentada por energia renovável

Os rendimentos dos contratos são liquidados automaticamente a cada 24 horas, de acordo com os termos estabelecidos

Os usuários podem acompanhar suas contas e rendimentos por meio de dispositivos desktop ou móveis

Para investidores em criptomoedas, esse modelo oferece uma alternativa a simplesmente manter os ativos e esperar que os preços subam. Por meio de contratos de poder computacional, os usuários podem colocar uma parte de seus ativos digitais para trabalhar na tentativa de gerar retornos contínuos.

Essa também é uma das razões pelas quais a mineração em nuvem continua atraindo interesse mesmo quando grandes criptomoedas, como o BTC, enfrentam volatilidade de curto prazo. Cada vez mais investidores estão olhando além dos movimentos de preços no curto prazo e prestando mais atenção à eficiência dos ativos, aos ciclos de rendimento e à gestão do fluxo de caixa.

Guia para iniciantes da SHR Miner: comece a minerar na nuvem em quatro etapas

A SHR Miner simplificou todo o processo para que até mesmo usuários sem experiência anterior em mineração possam começar.

1. Crie uma conta

Acesse o site oficial da SHR Miner ou utilize seu serviço móvel e faça o cadastro com um endereço de e-mail.

Por tempo limitado, novos usuários podem receber um bônus de cadastro de US$ 15. (Clique aqui para criar uma conta.)

2. Escolha um contrato de mineração em nuvem

A plataforma oferece contratos de mineração em nuvem com diferentes níveis de investimento, períodos de contrato e estruturas de retorno projetado.

Os usuários podem selecionar um plano com base em seu orçamento, no período de comprometimento de capital desejado e em sua tolerância ao risco, sem precisar pesquisar por conta própria modelos de equipamentos de mineração, configurações de taxa de hash ou infraestrutura de data centers.

3. Utilize criptomoedas compatíveis

Os usuários podem adquirir contratos de mineração em nuvem com criptomoedas compatíveis, como BTC, ETH, XRP e DOGE.

Após a conclusão da compra, a plataforma aloca os recursos de computação em nuvem correspondentes com base no plano selecionado, enquanto o data center cuida das operações e da manutenção contínuas.

4. Ative o contrato e comece a receber rendimentos

Depois que o contrato é ativado, os rendimentos começam a acumular de acordo com os termos do contrato escolhido.

Os rendimentos geralmente são creditados automaticamente na conta do usuário a cada 24 horas. Dependendo de seus objetivos financeiros, os usuários podem optar por sacar seus rendimentos ou aplicá-los em contratos adicionais para explorar os possíveis benefícios da composição.

Todo o processo elimina a necessidade de comprar equipamentos de mineração, montar uma estrutura de mineração, gerenciar o consumo de eletricidade ou cuidar da manutenção dos equipamentos, reduzindo significativamente a barreira técnica para usuários comuns que desejam participar da mineração de ativos digitais.

Contratos populares de mineração em nuvem

Nome do contrato Preço Lucro Dias Principal + Retorno total Contrato de Experiência para Novos Usuários US$ 100 US$ 4 2 US$ 100 + US$ 8 Bitdeer Sealminer A2 Pro US$ 500 US$ 6,25 5 US$ 500,00 + US$ 31,25 Litecoin Miner L9 US$ 1.000,00 US$ 13,00 10 US$ 1.000,00 + US$ 130 Bitcoin Miner S21 XP Imm US$ 5.000,00 US$ 70,00 25 US$ 5.000,00 + US$ 1.750 Bitcoin Miner S21e XP Hyd US$ 10.000,00 US$ 150,00 35 US$ 10.000,00 + US$ 5.250 ANTSPACE HW5 US$ 50.000,00 US$ 900,00 45 US$ 50.000,00 + US$ 40.500

Os diferentes contratos variam em requisitos de capital, períodos de operação e rendimentos projetados, permitindo que os usuários escolham um contrato de mineração de acordo com suas preferências financeiras individuais.

Depois que um contrato é iniciado, os rendimentos correspondentes são automaticamente creditados na conta do usuário de acordo com os termos do contrato. Quando o contrato expira, o principal aplicável também é devolvido de acordo com esses termos. Os valores reais, os períodos dos contratos e os rendimentos dependem do contrato específico selecionado pelo usuário.

Para conhecer outros planos de rendimento e os termos completos dos contratos, clique aqui para consultar os detalhes dos produtos.

Por que mais investidores estão prestando atenção à mineração em nuvem?

Em comparação com a operação independente de equipamentos de mineração, a principal diferença da mineração em nuvem é que os usuários não precisam gerenciar diretamente uma infraestrutura complexa de mineração.

As principais vantagens incluem:

Não é necessário comprar ou manter equipamentos especializados de mineração

Não é necessário gerenciar diretamente os custos de eletricidade ou as operações diárias do hardware

Não é necessário acompanhar constantemente o mercado ou realizar negociações frequentes

Os rendimentos dos contratos são liquidados automaticamente a cada 24 horas, com saques disponíveis a qualquer momento e sem taxas ocultas

Os usuários podem escolher contratos de poder computacional com diferentes valores e durações de acordo com suas necessidades individuais de capital

Para os entusiastas de criptomoedas que já possuem BTC, ETC, DOGE, LTC, ZEC e outros ativos digitais, o atrativo é simples: eles podem manter sua estratégia atual de alocação de ativos digitais enquanto exploram a possibilidade de gerar rendimentos adicionais por meio do poder computacional em nuvem.

Em outras palavras, os investidores estão cada vez mais mudando o foco de simplesmente perguntar “O preço do ativo vai subir?” para considerar “Como posso fazer meus ativos digitais trabalharem de forma mais eficiente?”

Em resumo- Bitcoin

Se você está procurando maneiras de aumentar sua renda passiva, a mineração em nuvem pode ser uma opção interessante. Quando utilizadas de maneira adequada, essas oportunidades podem ajudar os usuários a aumentar seus ativos em criptomoedas de forma mais automatizada, exigindo relativamente pouca participação no dia a dia.

No mínimo, esse modelo pode consumir consideravelmente menos tempo do que muitas formas de negociação ativa. A renda passiva continua sendo um objetivo importante para muitos investidores e traders e, com a SHRMiner, explorar maneiras de maximizar o potencial de renda passiva tornou-se mais acessível do que nunca.