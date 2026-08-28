Prefeito de Nova odessaa Leitinho Schooder Cometeu uma gafe light em evento nesta quinta-feira em Holambra.

Ele participou do lançamento da festa das flores que acontece na cidade da RMC E se encontrou com o governador do estado Tarcísio de Freitas.

Em vídeo publicado em rede social, Leitinho chama Tarcisio De melhor governador de São Paulo.

Alternativas pra Leitinho

ele poderia ter falado que Tarcísio é o melhor governador Da história de São Paulo, Ou melhor candidato a governador do estado ou ainda melhor governador do Brasil.

Líderes populares costumam cometer gafes Que não afetam sua popularidade e apenas mostram seu perfil mais ligado ao povão.