Um Caso de duas filhas que pintaram segurado o pai que batia na mãe chamou atenção esta quarta-feira em Hortolândia.

A mãe confirmou aos policiais que foi vítima de agressão do companheiro. O homem ficou preso.

Relato do caso das filhas salvando a mãe

02 – OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Logradouro: Rua Ceará, Parque São Jorge -Hortolândia

Autor: (60 Anos)

Vítima: (54 Anos)

Na manhã de quarta-feira (26), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, uma das filhas do casal relatou que a mãe havia sido agredida fisicamente pelo marido.

Em contato com a vítima, ela informou que, após uma discussão, o homem passou a agredi-la. Durante as agressões, as menores tentaram intervir em sua defesa.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.