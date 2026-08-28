Votação do Concurso Gastronômico começa hoje 17h

Votação do Concurso Gastronômico começa nesta sexta-feira, às 17h, no site da Prefeitura

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Começa nesta sexta-feira (28), às 17h, a votação dos pratos inscritos no Concurso Gastronômico, que distribuirá R$ 10 mil em premiações aos estabelecimentos participantes da edição de 2026 do Roteiro Gastronômico de Americana. São 40 opções doces e salgadas em um cardápio preparado especialmente para o evento que celebra os 151 anos de Americana. Os preços variam de R$ 12 a R$ 60. O Roteiro Gastronômico é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, na Avenida Antonio Pinto Duarte, região do Portal Princesa Tecelã, nos dias 28, 29 e 30 de agosto. A entrada é solidária com a doação de 1 litro de óleo para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O público pode avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico clicando no banner do evento no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), até as 20h deste sábado (29), analisando 5 critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento. Entre as opções estão sanduíches, porções, petiscos, espetos e sobremesas criados para toda a família.

Na etapa de votação popular, cada participante pode analisar quantos pratos quiser, assinalando com um ícone de coração os critérios atendidos. Os votos serão contabilizados considerando um ponto para cada coração assinalado. A apuração das avaliações será feita por uma Comissão Organizadora formada por três servidores públicos municipais da Secretaria de Cultura e Turismo, que será responsável pela validação dos nomes dos finalistas.

Os dez pratos mais votados passam para a final e serão avaliados por um júri composto por 20 profissionais da imprensa e da gastronomia. A lista de finalistas será anunciada na noite deste sábado.

O corpo de jurados que irá avaliar os 10 pratos finalistas, no domingo (30), às 15h30, é formado por Chef Butcha Giacomin (Portal Jornal Americanense), Vinicius Sanches Carone (Jornal TodoDia), Marlon de Freitas (Rádio Vox90), Jucimara Lima (Grupo Liberal), Will Moreira (Portal de Americana), Carlos Sisdelli (Portal Cultura Mix), Mônica Binotto Zaramelo (Jornal O Jogo), Bruno Zancan (Portal HJ News), Wagner Sanches (Portal Tudo UP), Vitor Benzoni (Integra Americana), Aline Basanella (Portal EntreNews), Alex Ferreira (Portal Americana Post), Robson Rodrigues (Portal Atualidade), Felipe Noronha (Rádio Azul FM), David Rodrigues (Portal Jornal de Americana), Felipe Fernandes (Grupo Notícia), Chef Saul Camargo Neves e Gustavo Azzolini (FAM – Faculdade de Americana). Completam o grupo de avaliadores os secretários de Cultura e Turismo de Americana, Vinícius Ghizini, e de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix.

Os vencedores serão anunciados no domingo, antes do show de encerramento do Roteiro Gastronômico, com o grupo Turma do Pagode. Os três melhores pratos do concurso serão premiados e receberão certificado, troféu e as seguintes premiações em dinheiro:

1º Lugar – R$ 5.500,00

2º Lugar – R$ 3.000,00

3º Lugar – R$ 1.500,00

“O Roteiro é acima de tudo um evento que valoriza a culinária criada por americanenses. Temos 40 opções diferenciadas de pratos doces e salgados, com um cardápio recheado de sabores especialmente preparados para o Roteiro Gastronômico. Contamos com a participação do público para transformar este evento no maior de nossa história”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Além da gastronomia diversificada, o Roteiro terá atrações musicais renomadas, com destaque para ritmos da música brasileira, como MPB, sertanejo, samba e pagode. Confira a programação completa:

28/08 (sexta-feira)

19h30 – Zeca Baleiro

21h00 – Elba Ramalho

29/08 (sábado)

16h – Felipe Delafiori

17h30 – The Henhouse Prowlers

19h – Heron & Gustavo

21h – Edson & Hudson

30/08 (domingo)

16h – Bateria Voa

18h – Samba d’Aninha

20h30 – Turma do Pagode

O espaço também vai receber ativações de patrocinadores, Espaço Kids para as crianças e a Feira Ameriart, com a exposição de produtos criados por artesãos locais. Haverá vaga de embarque e desembarque de pessoas em cadeira de rodas sinalizada em espaço atrás do palco.

O Roteiro Gastronômico 2026 é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.

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